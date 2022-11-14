«Посмотрите на мою новую красотку». Лампич показала винтовку с оригинальным дизайном

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница этапа Кубка мира, словенская лыжница Анамария Лампич, которая весной этого года объявила о переходе в биатлон, опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой продемонстрировала подписчикам винтовку с оригинальным дизайном.

«Посмотрите на мою новую красотку», — написала Лампич и добавила эмодзи с поцелуем, глазами и пистолетом.

Фото: личный архив Анамарии Лампич

Фото: личный архив Анамарии Лампич

Фото: личный архив Анамарии Лампич

Анамарии 27 лет. В международных стартах под эгидой FIS она начала выступать в 2010 году. Словенка дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году на спринтерском этапе в итальянском Азиаго. Свои первые кубковые очки Лампич набрала в январе 2015 года на этапе в эстонском Отепя, где показала 11-е место в спринте классическим стилем.