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Иван Черезов: Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля

Иван Черезов: Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля
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Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал новость о переходе биатлониста Виктора Плицева, выступавшего за Удмуртию, в сборную Северной Македонии.

«Виктор Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля. В какой-то момент процесс перехода был на паузе. Они прорабатывали варианты, так как нужно получать гражданство — это длительная процедура.

Все ребята хотят попробовать себя на международной арене. Если пробиться здесь, через наши старты, в сборную страны они не могут, идут таким путём — переходят в команды, где состав собирается с трудом. Там у них есть гарантии, что они будут выступать на международной арене», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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