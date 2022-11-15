Иван Черезов: Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал новость о переходе биатлониста Виктора Плицева, выступавшего за Удмуртию, в сборную Северной Македонии.
«Виктор Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля. В какой-то момент процесс перехода был на паузе. Они прорабатывали варианты, так как нужно получать гражданство — это длительная процедура.
Все ребята хотят попробовать себя на международной арене. Если пробиться здесь, через наши старты, в сборную страны они не могут, идут таким путём — переходят в команды, где состав собирается с трудом. Там у них есть гарантии, что они будут выступать на международной арене», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
- 15 ноября 2022
-
17:32
-
17:24
-
11:23
-
10:08
-
09:32
- 14 ноября 2022
-
23:15
-
22:20
-
21:49
-
20:11
-
15:06
-
13:18
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
00:35
- 13 ноября 2022
-
21:22
-
20:34
-
15:57
-
13:02
-
11:44
-
11:32
-
10:36
-
09:57
- 12 ноября 2022
-
13:27
-
12:59
-
12:48
- 11 ноября 2022
-
08:27
- 10 ноября 2022
-
15:48