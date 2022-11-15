Иван Черезов: Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал новость о переходе биатлониста Виктора Плицева, выступавшего за Удмуртию, в сборную Северной Македонии.

«Виктор Плицев собирался перейти в команду Македонии уже давно, ещё до февраля. В какой-то момент процесс перехода был на паузе. Они прорабатывали варианты, так как нужно получать гражданство — это длительная процедура.

Все ребята хотят попробовать себя на международной арене. Если пробиться здесь, через наши старты, в сборную страны они не могут, идут таким путём — переходят в команды, где состав собирается с трудом. Там у них есть гарантии, что они будут выступать на международной арене», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.