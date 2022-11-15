Российский биатлонист Виктор Плицев перешёл в сборную Северной Македонии

27-летний российский биатлонист Виктор Плицев в грядущем сезоне будет представлять сборную Северной Македонии, сообщает Metaratings. Плицев входил в состав юниорской сборной России и команды Удмуртии.
По информации издания, грядущий сезон спортсмен начнёт с Кубка IBU.
В активе Плицева золотые медали чемпионатов мира среди юношей и юниоров, однако с 2017 года он не был задействован на международных соревнованиях. В прошлом сезоне Виктор выступал за региональную команду Удмуртии и побеждал на этапе Кубка России.
Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских спортсменов до участия в международных стартах из-за ситуации на Украине.
Ранее организация была вынуждена отменить первый этап Кубка IBU, который должен был пройти в Шушене (Норвегия) с 24 по 27 ноября.
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