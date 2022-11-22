Кубок мира по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Ровно через неделю, 29 ноября, стартует сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
1-й этап. Контиолахти (Финляндия)
29 ноября – индивидуальная гонка (мужчины)
30 ноября – индивидуальная гонка (женщины)
1 декабря – классические эстафеты (мужчины, женщины)
3 декабря – спринт (мужчины, женщины)
4 декабря – гонки преследования (женщины, мужчины)
2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
8 декабря – спринт (женщины)
9 декабря – спринт (мужчины)
10 декабря – гонка преследования (женщины), эстафета (мужчины)
11 декабря – эстафета (женщины), гонка преследования (мужчины)
3-й этап. Анси (Франция)
15 декабря – спринт (мужчины)
16 декабря – спринт (женщины)
17 декабря – гонки преследования (мужчины, женщины)
18 декабря – масс-старт (мужчины, женщины)
4-й этап. Поклюка (Словения)
5 января – спринт (женщины)
6 января – спринт (мужчины)
7 января – гонки преследования (женщины, мужчины)
8 января – сингл-микст, смешанная эстафета
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
11 января – индивидуальная гонка (мужчины, женщины)
13 января – эстафета (мужчины)
14 января – эстафета (женщины)
15 января – масс-старты (мужчины, женщины)
6-й этап. Антхольц (Италия)
19 января – спринт (женщины)
20 января – спринт (мужчины)
21 января – гонки преследования (женщины, мужчины)
22 января – классические эстафеты (женщины, мужчины)
Чемпионат мира (7-й этап). Оберхоф (Германия)
8 февраля – смешанная эстафета
10 февраля – спринт (мужчины)
11 февраля – спринт (женщины)
12 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)
14 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
15 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
16 февраля – сингл-микст
18 февраля – эстафета (мужчины, женщины)
19 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)
8-й этап. Нове-Место (Чехия)
2 марта – спринт (мужчины)
3 марта – спринт (женщины)
4 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
5 марта – смешанная эстафета, сингл-микст
9-й этап. Эстерсунд (Швеция)
9 марта – индивидуальные гонки (женщины, мужчины)
11 марта – эстафета (женщины, мужчины)
12 марта – масс-старты (женщины, мужчины)
10-й этап. Хольменколлен (Норвегия)
16 марта – спринт (мужчины)
17 марта – спринт (женщины)
18 марта – гонки преследования (мужчины, женщины)
19 марта – масс-старты (мужчины, женщины)
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