Перед стартом сезона они действительно очень хороши. Неужели никто не сможет их остановить?

«Наша команда никогда не была лучше». Норвежские биатлонисты считают себя непобедимыми

За две недели до старта первого этапа Кубка мира по биатлону в Швеции, Норвегии и Финляндии прошли традиционные турниры открытия биатлонного сезона. Звёзды, можно сказать, разминаются перед выходом на арену.

В Идре вместе с хозяевами из Швеции на старт вышла сборная Франции, а также спортсмены из Чехии и с Украины. В Контиолахти российская биатлонистка Дарья Виролайнен соревновалась с финками. В Шушене к норвежцам в гости заехали биатлонисты из Бельгии и Польши, а также Укалек Астри Слеттемарк из Гренландии, которой даже удалось сотворить небольшую сенсацию.

Швеция против Франции

В шведском Идре программа мини-турнира включала в себя укороченные индивидуальные гонки и спринты. Самый стабильный результат у Себастиана Самуэльссона – он дважды финишировал третьим. Француз Фабьен Клод стал первым в индивидуальной гонке, вторым – Хеннинг Сьёквист из Швеции. В спринте лучший результат показал другой известный французский спортсмен – Эмильен Жаклен, а швед Мартин Понсилуома финишировал вторым.

Себастиан Самуэльссон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

У женщин в первую тройку в индивидуальной гонке попали Тильда Юханссон, Жулия Симон и Лу Жанмонно. По итогам спринта на пьедестал почёта поднялись: Анаис Шевалье-Буше, Эльвира Эберг и Ханна Эберг.

Стоит отметить, что в спринте приняли участие украинские биатлонистки Анастасия Меркушина и Елена Билосюк. Обе спортсменки смогли закрыть все мишени, но сильно проиграли соперницам в скорости. Меркушина закончила гонку 17-й, Билосюк – 22-й с отставанием более чем в две минуты.

Виролайнен пробивается в сборную Финляндии?

В финском Контиолахти прошли две спринтерские гонки среди женщин. Дважды первой финишировала бывшая белорусская биатлонистка 37-летняя Анастасия Киннунен (в девичестве Дуборезова).

В соревнованиях на финском снегу принимала участие и бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен, которую сватают в сборную Финляндии. В первом спринте Дарья заняла 10-е место с четырьмя промахами, во второй – стала пятой, закрыв все мишени. Это результат, который показывает, что Виролайнен вполне ещё может выступать на серьёзном международном уровне. Вот только захочет ли – это пока до конца не понятно.

«Лучшего состава у нас не было никогда»

В норвежском Шушене открытие сезона состоялось, несмотря на тёплую погоду и недостаточное количество снега. Ранее из-за трудностей с подготовкой трассы в Шушене был отменён первый этап Кубка IBU, который должен был пройти с 24 по 27 ноября. Однако для выставочных стартов организаторам всё-таки удалось подготовить круг длиной 1,5 км, которого хватило для проведения спринтов.

В первый соревновательный день лучшее время показал Тарьей Бё, второй спринт выиграл его брат Йоханнес. В двух гонках вторым финишировал Стурла Легрейд, а Ветле Шоста Кристиансен дважды стал третьим.

Тарьей Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Норвежские эксперты с восхищением говорили о высоком уровне подготовки своих биатлонистов. Норвежцы считают, что иностранные соперники должны быть напуганы мощью скандинавов перед началом нового сезона.

Йоханнес Бё также был впечатлён выступлением своей команды.

«Осмелюсь сказать, что лучшего состава у нас не было никогда. Я был во многих командах, в том числе с такими спортсменами, как Бьорндален и Свендсен. Но я никогда не сталкивался с тем, чтобы у нас было пять или шесть человек в мировом топе», – цитирует пятикратного олимпийского чемпиона NRK.

Лидеры женской сборной Норвегии Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф и Ингрид Тандревольд пропустили открытие сезона. Без них лучшей в обеих гонках стала Каролин Кноттен. Но если норвежка уже светилась на больших экранах, то Укалек Астри Слеттемарк из Гренландии и Лотте Ли из Бельгии добрались до своей минуты славы, по разу взобравшись на третье место.