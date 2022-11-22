Президент IBU Олле Далин получил должность в ВАДА

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин назначен на престижную должность представителя Ассоциации Международной олимпийской федерации зимних видов спорта (AIOWF) в совете фонда Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Совет фонда ВАДА является высшим директивным органом ВАДА и состоит в равной степени из представителей олимпийского движения и органов государственной власти. Представители олимпийского движения были утверждены Международным олимпийским комитетом (МОК) после консультаций со спортивным движением.

«Для меня большая честь быть назначенным на эту престижную должность. IBU стремится продвигать чистый спорт, поэтому мы создали независимое подразделение по борьбе с допингом в биатлоне и гордимся тем, что являемся членом международного антидопингового сообщества. ВАДА делает неоценимую работу по защите чистого спорта и честности наших соревнований, разрабатывая и координируя антидопинговые правила и политику. Как член совета фонда я сделаю всё возможное, чтобы внести свой вклад в эту важную миссию и представлять своих коллег-членов AIOWF», — приводит слова Далина официальный сайт IBU.