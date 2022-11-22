Стал известен состав сборной Германии на первый этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону

Ассоциация биатлонистов Германии объявила состав основной сборной на первый этап Кубка мира – 2022/2023. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 28 ноября по 4 декабря.
Женщины
Юлиане Фрювирт
Денизе Херрман (Вик) (олимпийская чемпионка 2022 года в индивидуальной гонке, чемпионка мира в гонке преследования)
Франциска Пройс (чемпионка мира в эстафете)
София Шнайдер
Ванесса Фойгт
Анна Вайдель.
Мужчины
Бенедикт Долль (чемпион мира 2017 года в спринте)
Йоханнес Кюн
Роман Рес
Филипп Наврат
Юстус Штрелов
Давид Цобель.
Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин является двукратный олимпийский чемпион, француз Кентен Фийон Майе, а у женщин – трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежка Марте Рёйселанд. Российские биатлонисты на данный момент отстранены от международных соревнований.
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