Стал известен состав сборной Германии на первый этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону

Ассоциация биатлонистов Германии объявила состав основной сборной на первый этап Кубка мира – 2022/2023. Соревнования пройдут в Контиолахти (Финляндия) с 28 ноября по 4 декабря.

Женщины

Юлиане Фрювирт

Денизе Херрман (Вик) (олимпийская чемпионка 2022 года в индивидуальной гонке, чемпионка мира в гонке преследования)

Франциска Пройс (чемпионка мира в эстафете)

София Шнайдер

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель.

Мужчины

Бенедикт Долль (чемпион мира 2017 года в спринте)

Йоханнес Кюн

Роман Рес

Филипп Наврат

Юстус Штрелов

Давид Цобель.

Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин является двукратный олимпийский чемпион, француз Кентен Фийон Майе, а у женщин – трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежка Марте Рёйселанд. Российские биатлонисты на данный момент отстранены от международных соревнований.