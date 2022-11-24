Анастасия Гореева прокомментировала победу в спринте на первом этапе Кубка России

Биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в спринте на 7,5 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023.
«Мы находимся здесь уже две недели, можно сказать, что немного адаптировались к морозу. Сегодняшние -20 градусов в принципе были терпимы, но конечности, конечно, очень замёрзли. Пальцам ног и рук сложно было. На рубежах я не чувствовала пальцев, поэтому старалась работать аккуратно. Может быть, поэтому получилось сделать два ноля. Это для меня большая редкость. Я ещё какая мерзляка, до этого три или четыре сезона я бегала в Европе, там гораздо теплее, поэтому не представляла, как тут бегать в -20! Я готовилась к худшему, но всё прошло неплохо.
Возможная отмена гонки? Мы готовились к этим стартам, и, думаю, все спортсмены с нетерпением ждали начала сезона. Думаю, что все хотели сегодня бежать, даже несмотря на такую погоду.
Новая форма, в принципе, хорошая, единственный минус – то, что нет силиконовых локтей. В такой мороз очень скользко стрелять. У нас пока Кубок России, и мы вынуждены выступать в региональной форме, но она мне тоже нравится. Да, по сути, форма сборной России пригодится только на Кубке Содружества. Нам сказали по возможности выступать в ней, но у нас есть свои спонсоры в регионах, и мы обязаны выступать в форме регионов», — передаёт слова Гореевой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Биатлон. Ханты-Мансийск. Кубок России. Первый этап. Спринт 7,5 км. Женщины. 24 ноября
1. Анастасия Гореева – 23.30,0 (0).
2. Наталья Гербулова +18,9 (1).
3. Виктория Сливко +24,2 (1).
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