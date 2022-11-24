Анастасия Гореева выиграла спринт на первом этапе Кубка России, Алимбекова — шестая

Биатлонистка Анастасия Гореева выиграла спринт на 7,5 км на первом этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Ханты-Мансийске.

Анастасия Гореева прошла дистанцию за 23 минуты 30 секунд, избежав промахов. Второй стала Наталья Гербулова, которая допустила один промах из положения лёжа. Третья – Виктория Сливко.

Биатлон. Ханты-Мансийск. Кубок России. Первый этап. Спринт 7,5 км. Женщины. 24 ноября

1. Анастасия Гореева – 23.30,0 (0).

2. Наталья Гербулова +18,9 (1).

3. Виктория Сливко +24,2 (1).

4. Елизавета Каплина +29,5 (0).

5. Тамара Дербушева +49,7 (2).

6. Динара Алимбекова +50,3 (2).

7. Ирина Казакевич +1.07,3 (2).

8. Алина Кудесова +1.20,1 (3).

9. Лариса Куклина +1.23,1 (1).

10. Кристина Токарева +1.25,7 (2).