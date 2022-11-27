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Йоханнес Бё: не веду дневник тренировок, потому что их очень мало

Йоханнес Бё: не веду дневник тренировок, потому что их очень мало
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о важной особенности своей подготовки к стартам.

«Я не веду тренировочных дневников, потому что тренируюсь мало. Если бы я заглядывал в них, то начинал бы чувствовать себя виноватым», — приводит слова младшего Бё TV2.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, в спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь).

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