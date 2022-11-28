«Однажды это должно закончиться». Йоханнес Бё высказался о возможном завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё порассуждал о возможном завершении карьеры.
«Я думаю, что заниматься биатлоном, соревноваться невероятно весело. С каждым годом ценю это всё больше и больше. Здорово соревноваться с таким количеством людей на трибунах, сражаться за страну против других стран в эстафетах и индивидуально… Я буду очень скучать по этим матчам в тот день, когда уйду на пенсию. Думаю, что мог бы продолжать в том же духе в течение многих лет, это не значит, что я потерял мотивацию на ближайшие четыре года. Но однажды это должно закончиться.
Я назначил себе дату окончания. Думаю, что мог бы продлить свою карьеру, если бы не решил остановиться задолго до завершения. Хочу быть молодым с маленькими детьми, жить семейной жизнью и следовать этому. Это моя мечта после завершения карьеры», — приводит слова младшего Бё TV2.
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