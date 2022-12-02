Лариса Куклина: когда нет винтовки, показываю лыжный ход на уровне топ-спортсменов

Российская биатлонистка Лариса Куклина призналась, что ей нравится классический лыжный ход, но о переходе в лыжные гонки она не думает.

«Когда нет за спиной винтовки, я показываю лыжный ход на уровне наших топ-спортсменов. Сколько лет бегаю, столько лет учусь и пытаюсь найти причину (смеётся). Переход в лыжные гонки? Какие-то мысли всегда есть, но я живу биатлоном, я всю жизнь здесь, я очень-очень люблю свой вид спорта, ну и в таком возрасте переходить в лыжи как-то неправильно. Да, я люблю классику, но уже не тот возраст, чтобы задумываться о переходах. У нас в биатлоне сформировалась большая дружная семья, где мы друг друга знаем. Это семья, тяжело её сменить… Наверное, уже не сейчас. Если бы раньше, то возможно», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».