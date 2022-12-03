Динара Алимбекова не вышла на старт спринта в Увате из-за мороза

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова не вышла на старт спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Увате (Тюменская область). По информации телеграм-канала «Референт Рая», Алимбекова решила поберечься от мороза.

Отметим, что из сборной Беларуси участие в спринте принимают лишь Ирина и Елена Кручинкины. Остальные биатлонистки также решили не выходить на старт из-за мороза.

Также снялись с гонки некоторые российские биатлонистки. Среди прочих ими стали Ксения Довгая и Екатерина Бех.

Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.