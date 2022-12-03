Динара Алимбекова не вышла на старт спринта в Увате из-за мороза
Поделиться
Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова не вышла на старт спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Увате (Тюменская область). По информации телеграм-канала «Референт Рая», Алимбекова решила поберечься от мороза.
Отметим, что из сборной Беларуси участие в спринте принимают лишь Ирина и Елена Кручинкины. Остальные биатлонистки также решили не выходить на старт из-за мороза.
Также снялись с гонки некоторые российские биатлонистки. Среди прочих ими стали Ксения Довгая и Екатерина Бех.
Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
10:52
-
10:31
- 2 декабря 2022
-
22:43
-
22:33
-
17:33
-
16:51
-
16:25
-
15:42
-
15:13
-
14:55
-
14:05
-
09:17
- 1 декабря 2022
-
23:31
-
18:05
-
17:24
-
16:31
-
15:11
-
14:22
-
13:31
-
13:28
-
00:28
-
00:02
- 30 ноября 2022
-
22:19
-
21:16
-
20:08
-
19:59
-
19:17
-
18:58
-
18:34
-
17:48
-
17:20
-
16:55
-
16:37
-
16:30
-
16:15
Партнерский контент