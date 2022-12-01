«Я не верила, что могу победить». Самые сенсационные призёры Кубка мира по биатлону

Первая гонка стартовавшего Кубка мира по биатлону преподнесла немало сюрпризов. На подиуме индивидуалки оказалось сразу два ноунейма: серебро завоевал швейцарец Никлас Хартвег, а бронзу – немец Давид Цобель. На Кубке мира оба спортсмена выступают не впервые, но их результаты не были настолько впечатляющими, чтобы запомниться биатлонной публике. На самом деле, в биатлоне такие сенсации – не то чтобы большая редкость. Мы собрали для вас восемь самых неожиданных и странных призёров Кубка мира.

Напишите потом в комментариях, сколько фамилий узнали.

Ю Шумей (Китай)

Китайская спортсменка прославилась благодаря сенсационной победе на этапе Кубка мира в Хохфильцене в 2001-м. Однако Ю Шумей удивляла публику и ранее. Дебютировала биатлонистка на Кубке мира в 19 лет, в конце сезона-1995/1996 на этапе в Поклюке. Уже во второй своей гонке на международном турнире, спринте, китаянка завоевала серебро. А на следующем этапе она вновь поднялась на подиум, причём снова на вторую ступеньку.

Впоследствии Шумей ещё трижды добывала медали в личных гонках: она дважды была второй в индивидуальных гонках: на Кубке мира в Эстерсунде (1996/1997) и чемпионате мира в Хольменколлене (1999/2000) и один раз первой в масс-старте на этапе в Хольменколлене (2000/2001). Китаянка завершила карьеру после Олимпиады-2002. Она попыталась вернуться в большой спорт в сезоне-2009/2010, однако безуспешно.

Ван Чуньли (Китай)

Ещё одна китаянка, совершившая чудо. Спортсменка дебютировала на Кубке мира в сезоне-2006/2007 и в первой же гонке попала в очковую зону. Однако впоследствии результаты Чуньли были не особо впечатляющими: она стабильно бегала в топ-50 и пару раз умудрилась оказаться в топ-15. В сезоне-2008/2009 на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде 25-летняя Ван неожиданно выиграла спринт, обойдя признанных звёзд – Туру Бергер и Магдалену Нойнер.

«Здесь всё сошлось воедино. Я не верила, что могу победить сегодня. Моя цель – быть лучше, чем в прошлом сезоне», – удивлённо говорила китаянка.

Больше таких высот в карьере китаянка не достигала. Она лишь пару раз в том же сезоне становилась четвёртой, что тоже было круто. Дальше же результаты пошли на спад. Карьеру Чуньли завершила в сезоне-2011/2012.

Ван Чуньли Фото: Lars Baron/Getty Images

Ева Тофалви (Румыния)

Не менее экзотичной выглядела победа румынки в том же сезоне, что и Ван Чуньли, но несколькими этапами позже. Ева Тофалви неожиданно стала первой в индивидуальной гонке в декабре на этапе Кубка мира в Хохфильцене. 30-летняя биатлонистка обошла Светлану Слепцову и Симону Хаусвальд. Вообще, изначально румынка финишировала второй, но после того, как россиянку Альбину Ахатову лишили первого места, золото перешло Тофалви.

При этом Ева на тот момент выступала на Кубке мира уже 11 лет, её дебют состоялся ещё в сезоне-1996/1997. В основном всё это время Тофалви стабильно заезжала в первую тридцатку и лишь пару раз была близка к попаданию в топ-10. После своего триумфа в Хохфильцене румынке лишь однажды удалось заехать в «цветы», в остальном же результаты на Кубке мира оставляли желать лучшего. Карьеру Ева завершила после Олимипады-2018, став первой биатлонисткой, выступившей на шести Играх.

Джереми Тила (США)

Американец дебютировал на Кубке мира в сезоне-2000/2001. Однако следующие восемь лет ничем не выделялся, обычно занимая места в шестом десятке. Хотя, стоит сказать, иногда у него случались прорывы, во время которых он мог заехать даже в топ-10. Но по-настоящему американец удивил всех в сезоне-2008/2009. В индивидуальной гонке в Ванкувере 33-летний биатлонист завоевал бронзу, уступив Венсану Же и Даниэлю Бёму.

После этого Тила вернулся на свой прежний уровень середняка и подобных всплесков у него больше не случалось. Он лишь пару раз заехал в десятку сильнейших. Джереми завершил карьеру в сезоне-2013/2014.

Джереми Тила Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Наталья Гусева (Россия)

Сенсации были и у России. Гусева дебютировала на Кубке мира в сезоне-2004/2005. С каждым стартом девушка была всё ближе к очковой зоне, и уже в своей шестой гонке в элите 22-летняя спортсменка выиграла спринт в Антхольце. А на следующий день Наталья стала второй в масс-старте!

Та победа так и осталась единственной для Гусевой на Кубке мира. Впоследствии она, конечно, неоднократно поднималась на подиум, завоевав ещё 11 медалей как в личных, так и в командных гонках. Спортсменка даже стала призёром чемпионата мира: в 2007 году она выиграла бронзу в Антхольце в спринте. Завершила карьеру россиянка в сезоне-2012/2013.

Роланд Лессинг (Эстония)

Эстонец дебютировал на Кубке мира в сезоне-1998/1999, а первые очки на турнире набрал лишь через семь лет. Впечатляющими результатами Лессинг не отличался, обычно он занимал места в четвёртом и пятом десятке, правда, иногда мог попадать и в топ-20. Но в сезоне-2009/2010 Роланд совершил невероятное: он стал вторым в пасьюте Поклюки, стартовав при этом лишь 16-м. Первым тогда стал Евгений Устюгов, а третьим – Симон Эдер.

После подобных успехов Лессингу достичь не удавалось, он продолжил бегать в четвёртом десятке. Что интересно, Роланд в какой-то момент начал выступать в лыжных гонках и даже участвовал в чемпионате мира, однако особых успехов не добился. В 2019 году эстонец объявил о завершении карьеры в 41 год.

Жан-Филипп Легеллек (Канада)

Канадец шокировал публику в сезоне-2012/2013, когда выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 27-летний спортсмен обошёл Алексиса Бёфа и Кристофа Зумана. Победа Легеллека была удивительной потому, что до этого за семь сезонов канадец ни разу не попадал «в цветы», да и в целом в очковую зону заезжал только последние четыре года.

«Я очень удивлён. Отлично отработал на лыжне. Сегодня самочувствие было намного лучше, чем в индивидуальной гонке. Тогда чувствовал смену часовых поясов, у меня было ужасное состояние. Старался быть сосредоточенным и раскрепощённым. на лыжном ходе. Из-за ветра у меня в стрельбе появилась хорошая возможность, которой нужно было воспользоваться. До последней отсечки тренеры говорили мне, что я иду хорошо, поэтому я был удивлён, когда они сказали, что я на первом месте», – признавался Легеллек.

Больше такого успеха Жан-Филиппу достичь не удалось. Он продолжил показывать средние результаты, а уже через год закончил карьеру.

Жан-Филипп Легеллек Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Дарья Юркевич (Беларусь)

Биатлонистка из Беларуси провела первую гонку на Кубке мира ещё в сезоне-2009/2010. Правда, потом долгое время Дарья выступала на Кубке IBU. Окончательно в основу сборной Беларуси она вошла в сезоне-2015/2016, а уже через год удивила поклонников. В индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде Юркевич заняла третье место, уступив лишь Лауре Дальмайер и Анаис Бескон. Бронза белоруски была действительно неожиданной, ведь обычно девушка с трудом входила в топ-60 и чудом однажды оказалась в топ-15.

После подобных успехов Дарья не добивалась, лучшим результатом было лишь 35-е место в индивидуалке. В 2019-м она объявила о завершении карьеры.