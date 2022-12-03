Ирина Казакевич с двумя промахами выиграла спринт на 2-м этапе Кубка России по биатлону

В Увате (Тюменская область) завершилась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафете Ирина Казакевич, допустившая два промаха. Второе место заняла Виктория Сливко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева.
Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Ирина Казакевич — 24.37,9 (2 промаха)
2. Виктория Сливко — отставание 6,5 секунды (0)
3. Тамара Дербушева + 23,5 (0)
4. Екатерина Носкова + 35,8 (1)
5. Анастасия Батманова + 54,2 (0)
6. Антонина Кирсанова + 57,0 (1).
Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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