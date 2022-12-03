Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ирина Казакевич с двумя промахами выиграла спринт на 2-м этапе Кубка России по биатлону

Ирина Казакевич с двумя промахами выиграла спринт на 2-м этапе Кубка России по биатлону
Комментарии

В Увате (Тюменская область) завершилась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафете Ирина Казакевич, допустившая два промаха. Второе место заняла Виктория Сливко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева.

Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Ирина Казакевич — 24.37,9 (2 промаха)
2. Виктория Сливко — отставание 6,5 секунды (0)
3. Тамара Дербушева + 23,5 (0)
4. Екатерина Носкова + 35,8 (1)
5. Анастасия Батманова + 54,2 (0)
6. Антонина Кирсанова + 57,0 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Биатлонисты из России страдают под чужими флагами на Кубке мира. Это просто катастрофа! Биатлонисты из России страдают под чужими флагами на Кубке мира. Это просто катастрофа!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022