Ирина Казакевич с двумя промахами выиграла спринт на 2-м этапе Кубка России по биатлону

В Увате (Тюменская область) завершилась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону. Её победительницей стала серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафете Ирина Казакевич, допустившая два промаха. Второе место заняла Виктория Сливко, тройку призёров замкнула Тамара Дербушева.

Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Спринт, 7,5 км. Женщины

1. Ирина Казакевич — 24.37,9 (2 промаха)

2. Виктория Сливко — отставание 6,5 секунды (0)

3. Тамара Дербушева + 23,5 (0)

4. Екатерина Носкова + 35,8 (1)

5. Анастасия Батманова + 54,2 (0)

6. Антонина Кирсанова + 57,0 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от международных соревнований из-за ситуации на Украине.