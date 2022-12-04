«Я разочарован». Биатлонист Бажин раскритиковал организацию этапа Кубка России в Увате

Российский биатлонист Кирилл Бажин раскритиковал организацию второго этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Увате (Тюменская область).

Ранее Бажин завоевал бронзу в смешанной одиночной эстафете в паре с Тамарой Дербушевой. Спортсмены представляли Свердловскую область. Гонку выиграли белорусы Антон Смольский и Динара Алимбекова.

«Насколько бы я не любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации: к трассе и ко всему. Пусть на трассе и не такой лёд, всё равно асфальт – это не те условия, при которых мы должны выступать. Я очень разочарован в этом году Уватом. Хотел высказать своё недовольство», — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Сингл-микст, 1x6 + 1x7,5

1. Сборная Беларуси (Динара Алимбекова и Антон Смольский) — 43.27,2 (1 штрафной круг + 7 промахов).

2. Тюменская область — 1 (Виктория Сливко и Вадим Истамгулов) — отставание 6,7 (0 + 6).

3. Свердловская область (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин) +23,4 (0 + 4).