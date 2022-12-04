«Я разочарован». Биатлонист Бажин раскритиковал организацию этапа Кубка России в Увате

Российский биатлонист Кирилл Бажин раскритиковал организацию второго этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Увате (Тюменская область).
Ранее Бажин завоевал бронзу в смешанной одиночной эстафете в паре с Тамарой Дербушевой. Спортсмены представляли Свердловскую область. Гонку выиграли белорусы Антон Смольский и Динара Алимбекова.
«Насколько бы я не любил Уват, в этом году у меня много вопросов к организации: к трассе и ко всему. Пусть на трассе и не такой лёд, всё равно асфальт – это не те условия, при которых мы должны выступать. Я очень разочарован в этом году Уватом. Хотел высказать своё недовольство», — сказал Бажин в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок России, 2-й этап. Уват. Сингл-микст, 1x6 + 1x7,5
1. Сборная Беларуси (Динара Алимбекова и Антон Смольский) — 43.27,2 (1 штрафной круг + 7 промахов).
2. Тюменская область — 1 (Виктория Сливко и Вадим Истамгулов) — отставание 6,7 (0 + 6).
3. Свердловская область (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин) +23,4 (0 + 4).
- 4 декабря 2022
-
12:16
-
12:05
-
09:50
- 3 декабря 2022
-
22:58
-
16:48
-
16:29
-
15:08
-
14:47
-
14:37
-
13:44
-
12:38
-
10:52
-
10:31
- 2 декабря 2022
-
22:43
-
22:33
-
17:33
-
16:51
-
16:25
-
15:42
-
15:13
-
14:55
-
14:05
-
09:17
- 1 декабря 2022
-
23:31
-
18:05
-
17:24
-
16:31
-
15:11
-
14:22
-
13:31
-
13:28
-
00:28
-
00:02
- 30 ноября 2022
-
22:19
-
21:16