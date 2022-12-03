«Гонки от безысходности». Российских биатлонистов заставили выступать, несмотря на мороз

Согласились далеко не все. Почти полсотни спортсменов, включая лидеров сборной, просто снялись со старта.

Старт российского сезона на фоне международного выглядит, мягко говоря, слегка смазанным. И дело совсем не в уровне соревнований. Дело в погоде. На первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за морозов были отменены четыре гонки из шести, на втором этапе в Увате – пока одна.

Однако каждый раз спортсмены сталкивались с серьёзными проблемами из-за морозов. Исключением не стали и спринты, прошедшие в Увате 3 декабря.

Кто бы мог подумать, что в России может быть морозная зима?

«Посмотрю гонку с кровати»

В Увате каждый день возникали проблемы из-за мороза.

Старт мужской индивидуальной гонки состоялся в более позднее время, женская индивидуалка была перенесена на день, а затем и вовсе отменена. Проблемы возникли и с проведением спринтов, однако после совещания жюри всё-таки решило не отменять гонки, а отложить их старт на час. Но ситуация с морозом практически не изменилась, и спортсменам пришлось бежать при минус 20 градусах. И эта идея понравилась далеко не всем.

«Погода за 1 час 15 минут до старта – на стадионе минус 26! – возмущённо писал в свои соцсетях муж и личный тренер Ларисы Куклиной Михаил Куклин, выложив фото градусника со стадиона. – На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее. Короче, проводят гонки от безысходности. Но по традиции никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон. Чувствую, этот несчастный градусник оторвут, а то лодку, понимаешь, раскачивает».

Неудивительно, что в такую погоду немногие рискнули подвергать своё здоровье испытанию, а потому не вышли на старт. Из 62 биатлонисток в стартовом протоколе у женщин на старт вышли только 39, при этом ещё пять снялись по ходу гонки. Среди решивших не бежать спринт было немало лидеров: Динара Алимбекова, Наталья Гербулова и Анастасия Гореева.

«Минус 28. Посмотрю гонку с кровати», – написала белоруска в своих соцсетях.

У мужчин ситуация была не лучше – из 91 спортсмена гонку побежали лишь 68, по ходу сошли два биатлониста. Среди снявшихся почти все лидеры: Антон Смольский, Максим Цветков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Однако руководство Союза биатлонистов России не видит в этом проблемы. По крайней мере, так заявляет глава организации Виктор Майгуров.

«Расстраивает ли, что столько биатлонистов не вышло на старт? Абсолютно нет. Этот старт им ничего глобально не даёт. Сезон длинный, ещё набегаются. Нет никаких проблем, что у нас отменяется какое‑то количество гонок, всё по объективным причинам. У нас не летний вид спорта, и год на год не приходится. Мы, конечно, сделаем определённые выводы при планировании следующего сезона. Обсудим какие‑то другие варианты», – отметил Майгуров.

Не все винтовки могут выдержать

У мужчин даже в таких условиях выдалась интересная, хотя и слегка неожиданная по результатам гонка. Победу одержал Даниил Серохвостов, отработавший оба огневых рубежа без ошибок. При этом ещё пару дней назад спортсмен психовал после финиша из-за испорченных на трассе лыж.

Серебро добыл пермский биатлонист Иван Колотов, также отработавший чисто (+12 секунд). Для 25-летнего спортсмена эта уже вторая медаль на Кубке России в Увате, до этого у него была бронза индивидуалки. Тройку призёров замкнул Василий Томшин, прошедший дистанцию без штрафа (+34 секунды). Он вырвал место на подиуме у Карима Халили, также не допустившего промахов, опередив его на 2,8 секунды. Активно за место в тройке боролся и Роман Ерёмин, однако один промах оставил его лишь на пятой позиции.

Мороз серьёзно сказывался на результатах спортсменов. Во многом холодная погода влияла на их скорость. Однако немало проблем было и со стрельбой. Антон Бабиков умудрился промазать семь раз (пять на лёжке и два на стойке), Евгений Гараничев четыре раза (все на лёжке), Алексей Вагин, неплохо выступавший летом, тоже четыре (три на лёжке и один на стойке). Да и в целом на ноль отработали лишь девять биатлонистов из 66.

Максим Цветков объяснил, что такое количество ошибок могло быть из-за погоды. Мол, не все стволы способны такой мороз выдержать.

«Не замёрзнуть — главная цель»

Женская гонка вышла менее интересной, чем мужская. Победу с двумя промахами одержала Ирина Казакевич, второй стала Виктория Сливко, отработавшая чисто, (+6,5 секунд), а тройку призёров замкнула Тамара Дербушева, не допустившая ни одной ошибки (+23,5 секунды). Сливко вполне могла бороться за золото, что и делала большую часть дистанции, однако холод повлиял на скорость спортсменки и не позволил ей удержать отличный ход. После финиша Виктория очень долго не могла отдышаться.

При этом многим девушкам гонка далась непросто: та же Сливко бежала со специальной маской для более комфортного дыхания, а у Анны Кунаевой на стрельбище возникли проблемы с винтовкой, из-за чего ей пришлось сняться. Биатлонистки искали самые разные способы согреться: обклеивали всё лицо тейпами, бежали в варежках и тренировочных штанах. Многие признавались, что это, несмотря на тепло, сковывало движения.

Победительница гонки Ирина Казакевич, дабы утеплиться, решила рискнуть и надеть под комбинезон тёплый свитер с горлом.

«Я надела под комбез термобельё, сверху шерстяную кофту с горлом. Мне было очень жарко. Наверное, впервые в такую погоду я не замёрзла. Здорово, что я дошла до финиша и ничего себе не отморозила. Не замёрзнуть – было главное сегодня, потому что я впервые соревнуюсь при такой температуре, самое холодное было в Пекине, но сейчас это Уват», – сказала Казакевич.

Также спортсменка отметила, что во время гонок в мороз в Ханты-Мансийске отморозила себе палец, которым стреляет, когда сняла варежки. Теперь она чувствует себя некомфортно из-за обмороженного участка кожи.

После таких гонок всегда возникает только один вопрос – а действительно ли стоит проводить соревнования в таких жёстких условиях?