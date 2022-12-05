Наталья Гербулова назвала три лучших биатлониста России на данный момент

Российская биатлонистка Наталья Гербулова попыталась составить рейтинг лучших биатлонистов и биатлонисток России.

«Топ-3 у мужчин и женщин сейчас? Давайте Серохвостов, Халили, и даже не знаю, кто третий – не хочется никого из мальчиков обижать. Тренируясь с мальчиками, я понимаю, что они для меня пример для подражания – мы постоянно тянемся за Каримом и Даней, они мотивируют нас. Третьим назову Эдика Латыпова, потому что я знаю его с детства, видела его рост, как поменялось его отношение к жизни и спорту.

А из биатлонисток… Кристи Резцова – это тоже человек, которого я знаю с пелёнок. Не хочу обижать всех подруг, поэтому давайте остановимся только на Кристине», — приводит слова Гербуловой блог «Разделка» на Sports.ru.