Наталья Гербулова назвала три лучших биатлониста России на данный момент
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова попыталась составить рейтинг лучших биатлонистов и биатлонисток России.
«Топ-3 у мужчин и женщин сейчас? Давайте Серохвостов, Халили, и даже не знаю, кто третий – не хочется никого из мальчиков обижать. Тренируясь с мальчиками, я понимаю, что они для меня пример для подражания – мы постоянно тянемся за Каримом и Даней, они мотивируют нас. Третьим назову Эдика Латыпова, потому что я знаю его с детства, видела его рост, как поменялось его отношение к жизни и спорту.
А из биатлонисток… Кристи Резцова – это тоже человек, которого я знаю с пелёнок. Не хочу обижать всех подруг, поэтому давайте остановимся только на Кристине», — приводит слова Гербуловой блог «Разделка» на Sports.ru.
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