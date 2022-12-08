Иван Колотов: не мониторю информацию о себе, не читаю о том, что я «сенсация сезона»

Российский биатлонист Иван Колотов прокомментировал выступление в спринте на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.

«Гонка была непростой. На финише было ощущение тяжести, потому что трасса здесь потяжелее, чем в Увате, тут почти нет ровных участков. Плюс есть опасный спуск с поворотом: на первом круге у меня лыжи очень быстро катили, и я чуть с трассы не вылетел. В целом ходом получилось неплохо, но со стрельбой сегодня не справился.



Я стараюсь не мониторить информацию о себе, не читаю о том, что я «сенсация сезона». Да, прошлый этап был более успешным, поэтому и тут ожидал более высокого результата. Но будем делать выводы и работать дальше. Есть понимание, что по скорости я иду с лидерами в одни секунды, хочется этот свой ход удерживать.



Призовые на Кубке России меня очень сильно мотивируют, потому что в регионе, за который я выступаю, в Пермском крае, зарплаты скромные.



Честно говоря, ни одну гонку Кубка мира в этом сезоне не смотрел. Без наших — неинтересно. Я считаю, что у нас те же Латыпов и Логинов – быстрые и по уровню Кубка мира. Так что можно с ними себя сравнивать», – передаёт слова Колотова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Спринт на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 выиграл Эдуард Латыпов. Иван Колотов стал 14-м.