Роман Ерёмин прокомментировал серебро в спринте на третьем этапе Кубка России

Российский биатлонист Роман Ерёмин прокомментировал серебро в спринте на 10 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.
«Сегодня очень хорошо катили лыжи, спасибо огромное сервису. Несмотря на то что на пристрелке и на разминке казалось, что не очень хорошее самочувствие, по дистанции было комфортно бежать. Сегодня по градусам теплее, чем на предыдущих этапах, и психологически в -14 тебе уже легче бежать, чем в -20.
Я стараюсь не замерзать, нужно переобуваться — одни ботинки на пристрелку, другие на гонку. Я переодеваю четыре пары перчаток — одни на пристрелку, другие на гонку, на разминку, на заминку, то есть у меня по две пары варежек и перчаток.
Были ли мысли не бежать гонки в Увате? Конечно, были. Я сомневался бежать ли предыдущий спринт, на пристрелке думал, бежать или не бежать, потом посоветовался с тренером, и так как температура была как и на индивидуальной гонке, приняли решение бежать.
Нынешнее поколение биатлонистов менее морозостойкое? Думаю, когда мне будет лет 60, я буду всем говорить, что я бегал в -40, лишь бы попугать молодёжь (смеётся). Может быть, действительно, то поколение было намного суровее, поживём — увидим.
Слежу ли я за Кубком мира? По мере возможности, но не всегда получается смотреть, потому что у нас тренировки, соревнования. Но за результатами стараюсь следить. Для меня как для новичка сборной главное сейчас — это концентрироваться на тех стартах, которые есть, а не загадывать на будущее», – передаёт слова Ерёмина корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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