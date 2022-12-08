Ирина Казакевич: предыдущие этапы на здоровье не сказались — только палец отморозила

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка России – 2022/2023 в Тюмени.



«Ощущения сегодня хорошие, погода нормальная. Предыдущие этапы на моём здоровье, к счастью, не сказались – только палец отморозила. А вот у некоторых спортсменок и тренеров поднималась температура, по нескольку дней держалась. -14 градусов – совсем не то, что на предыдущих этапах. Мы же две недели жили в лютом морозе. Тюмень – моё любимое место, здесь прекрасные условия, организация, трасса – всё на высшем уровне. Всегда люблю сюда приезжать», – передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Биатлон. Тюмень. Кубок России. Третий этап. Спринт. 7,5 км. Женщины. 8 декабря



1.Елизавета Каплина 20.21,2 (0 промахов).

2. Динара Алимбекова +30,6 (1).

3. Екатерина Носкова +37,7 (0).

4. Виктория Сливко +57,8 (0).

5. Ирина Казакевич +1.01,6 (1).