«Кайфанул». Поварницын прокомментировал завоевание серебра в пасьюте на 3-м этапе КР

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал завоевание серебра в пасьюте в рамках третьего этапа Кубка России, который проходит в Тюмени.
«Я кайфанул от гонки. Честно признаюсь: в прошлом году я не чувствовал в себе сил, что могу бороться. Выходя на последний круг, я понимал, что не могу нормально доехать, всё вяжет. Наверное, тот год был какой-то переломный. Надо было восстановить свои силы, и теперь я чувствую себя намного увереннее.
На финише я думал о том, как не отдать эту гонку. Я не собирался уступать при любом раскладе. Я долго ждал момента, когда попаду в призы. Мне было важно не столько попасть на пьедестал, сколько именно выиграть, все точки над i расставить. Но в этот раз немножко не получилось. Сегодня поставил бы себе 8,5 балла из 10. На рубеже надо было чисто сработать, тогда бы вообще никаких вопросов не было.
В Увате после морозов некоторые стволы винтовок перестали стрелять — точнее, был большой разброс. И у меня так же: я в индивидуальной гонке пришёл на первый рубеж — три промаха. На следующий прихожу — ноль. Потом мне сказали, что все промахи по белому — то есть я даже в большую мишень не попадаю. Пришли к выводу, что ствол надо менять», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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