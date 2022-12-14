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Расписание четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Уфе

Расписание четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Уфе
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С 15 по 18 декабря в Уфе пройдёт четвёртый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

  • 15 декабря

9:00 — Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.

12:00 — Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.

  • 17 декабря

9:00 — Мужчины, 10 км, спринт

12:00 — Женщины, 7,5, спринт

  • 18 декабря

9:00 — одиночная смешанная эстафета

12:00 — смешанная эстафета

Примечание: время начала соревнований указано московское.

Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.

В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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