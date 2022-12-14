Расписание четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Уфе
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С 15 по 18 декабря в Уфе пройдёт четвёртый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 15 декабря
9:00 — Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.
12:00 — Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.
- 17 декабря
9:00 — Мужчины, 10 км, спринт
12:00 — Женщины, 7,5, спринт
- 18 декабря
9:00 — одиночная смешанная эстафета
12:00 — смешанная эстафета
Примечание: время начала соревнований указано московское.
Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.
В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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