Расписание четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Уфе

С 15 по 18 декабря в Уфе пройдёт четвёртый этап Кубка России по биатлону — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

15 декабря

9:00 — Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка.

12:00 — Женщины, 15 км, индивидуальная гонка.

17 декабря

9:00 — Мужчины, 10 км, спринт

12:00 — Женщины, 7,5, спринт

18 декабря

9:00 — одиночная смешанная эстафета

12:00 — смешанная эстафета

Примечание: время начала соревнований указано московское.

Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.

В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).