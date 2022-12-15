Александр Поварницын: это была очень тяжёлая гонка, перед ней было тяжело настроиться

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 20 км в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2022/2023.

«Это была очень тяжёлая гонка, перед ней тоже было тяжело настроиться. А этот перерыв, который был после Тюмени, я только начал восстанавливаться, а уже снова бежать надо. На зубах гонку вытерпел. Почему допустил промах? Нет, не дрогнул, думаю, что просто отпустил себя на рубеже. Старался стрелять в ритме, но отпустил. Боялся ли, что упустил победу? Нет, я слышал, что Ильназ идёт лидером с двумя. Для меня один промах в индивидуалке — это нормально, это то, с чем можно бороться. Главное было просто доработать рубеж чётко. Мне хватило старта, чтобы разбежаться. Я благодарен Ильназу, получилось, что мы бежали вместе: я стартовал, а он пошёл на второй круг. Я его тащил равнину и подъём, а он меня — всё оставшееся время. Мы менялись, поэтому оба с хорошей скоростью шли. Получилось, удмуртская связка сегодня сработала. Год назад я тоже себя хорошо проявлял на Кубке мира? Для меня это хороший месяц. Плюс дело в том, что мне нужно много стартов, чтобы вработаться. То есть когда у других начинается просадка, я только набираю форму. Самая основная задача — это сохранить форму к следующему этапу. Когда я уехал домой, заболел, поэтому у меня не получились следующие этапы. Тут надо попытаться сохраниться.



Я очень рад, что сюда приехала моя жена. Она готовит мне обеды и ужины здесь. Я наконец-то на нормальном питании! (смеётся). Отчасти в этом секрет успеха. Я в этом году работал с питанием, перестроил его. Я потерял три килограмма, поэтому кондиции были нехорошие. В основном ем макароны с соусом песто, итальянскую кухню.



Смотрю ли Кубок мира? Конечно, у меня есть интерес. Там выступают мои товарищи: Димка Шамаев и Максим Макаров. Плюс мне просто интересно посмотреть, как люди бегают, поэтому иногда включаю трансляции», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.