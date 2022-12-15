Йоханнес Бё упрочил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках третьего этапа соревнований, который проходит в Анси (Франция). Существенно улучшили свои позиции швед Мартин Понсилуома и немец Бенедикт Долль, занявшие, соответственно, четвёртое и третье места в спринте.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 270.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 210.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 148.

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 118.

5. Бенедикт Долль (Германия) – 117.

6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 116.

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 99.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 97.

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 96.

10. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 90.