Йоханнес Бё упрочил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках третьего этапа соревнований, который проходит в Анси (Франция). Существенно улучшили свои позиции швед Мартин Понсилуома и немец Бенедикт Долль, занявшие, соответственно, четвёртое и третье места в спринте.
Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 270.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 210.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 148.
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 118.
5. Бенедикт Долль (Германия) – 117.
6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 116.
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 99.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 97.
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 96.
10. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 90.
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