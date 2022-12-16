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Магнуссон выиграла женский спринт на третьем этапе Кубка мира в Анси

Магнуссон выиграла женский спринт на третьем этапе Кубка мира в Анси
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Шведская биатлонистка Анна Магнуссон стала победительницей соревнований в спринте на 7,5 км у женщин на третьем этапе Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнан (Франция).

Шведка показала результат 21.04,7, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла её соотечественница Линн Перссон (21.17,5). Третий результат показала представительница Германии Денизе Херрман (21.19,9).

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анна Магнуссон (Швеция) – 21.04,7 (0 промахов).
2. Линн Перссон (Швеция) – отставание 12,8 (1).
3. Денизе Херрман (Германия) +15,2 (1).
4. Софи Шово (Франция) +19,9 (0).
5. Мари Эдер (Финляндия) +21,3 (1).
6. Лиза Виттоцци (Италия)+31,8 (0).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Анси, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
16 декабря 2022, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Анна Магнуссон
Швеция
21:04.7
2
Линн Перссон
Швеция
+12.8
3
Денизе Херрман
Германия
+15.2
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