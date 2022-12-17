Корнев выиграл спринт на этапе Кубка России в Уфе, Серохвостов — третий

Российский биатлонист Александр Корнев стал победителем спринта на 10 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.



Корнев прошёл дистанцию за 24 минуты 37,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Максим Цветков, уступив лидеру секунду. Третье место занял Даниил Серохвостов.



Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Спринт. 10 км. Мужчины.

Александр Корнев – 24.37,9 (0 промахов). Максим Цветков +1,0 (0). Даниил Серохвостов +4,1 (0). Антон Бабиков +13,2 (0). Андрей Вьюхин +20,6 (0). Никита Поршнев +30,2 (0).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.