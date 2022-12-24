Динара Алимбекова уверенно выиграла суперспринт на этапе Кубка Содружества в Рязани
Поделиться
Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани, несмотря на два промаха на последнем огневом рубеже.
Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Рязань. Суперспринт. Женщины, 7,5 км
1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 21.37,9 (3 промаха).
2. Наталья Гербулова — отставание 11,4 секунды (3).
3. Елизавета Каплина +22,4 (5).
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонистки отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
14:13
-
13:52
-
12:50
-
11:14
-
10:11
-
09:50
- 23 декабря 2022
-
15:55
-
12:30
-
10:31
- 21 декабря 2022
-
15:13
-
10:00
- 20 декабря 2022
-
20:48
-
19:19
-
18:42
-
17:09
-
14:58
- 19 декабря 2022
-
22:51
-
22:41
-
20:19
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
17:51
-
00:26
- 18 декабря 2022
-
23:56
-
19:03
-
17:29
-
16:50
-
15:56
-
15:41
-
15:19
Партнерский контент