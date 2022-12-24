Динара Алимбекова уверенно выиграла суперспринт на этапе Кубка Содружества в Рязани

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани, несмотря на два промаха на последнем огневом рубеже.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Рязань. Суперспринт. Женщины, 7,5 км

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 21.37,9 (3 промаха).

2. Наталья Гербулова — отставание 11,4 секунды (3).

3. Елизавета Каплина +22,4 (5).

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонистки отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.