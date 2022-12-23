Уникальный эксперимент в российском биатлоне. Теперь у нас своя Рождественская гонка!

Ничего подобного у нас прежде не было.

В конце декабря в российском биатлоне будет проведён уникальный эксперимент. В рамках нового турнира «Кубок Содружества» в нашей стране впервые пройдёт своя Рождественская гонка. А место проведения – город Рязань, который прежде никогда не принимал большой биатлон.

Такого прежде точно не было.

«Трибуны заполнены»

Итак, 24 и 25 декабря в Рязани на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдёт третий этап Кубка Содружества, участие в котором примут сильнейшие российские биатлонисты и члены сборной Беларуси. Спортсменам предстоит впервые в сезоне пробежать суперспринт, а также большой масс-старт.

Рязань впервые принимает соревнования по биатлону такого высокого уровня. Более того, ранее там не проводились даже юношеские всероссийские соревнования. В сезоне-2020/2021 на «Алмазе» прошёл чемпионат России среди ветеранов, в сезоне-2019/2020 – Кубок России среди ветеранов. А сильнейшие биатлонисты страны приедут в Рязань впервые.

Интересно, что обычно в конце декабря в России проходили другие соревнования – традиционная «Ижевская винтовка», которая в этом году должна была отметить своё 53-летие. Однако в этом сезоне Союз биатлонистов России принял решение в даты знаменитых стартов в Ижевске провести экспериментальные соревнования в Рязани.

Судя по всему, спрос на эти соревнования среди болельщиков действительно есть. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что на гонки Кубка Содружества в Рязани за день до гонки было распродано 6000 билетов на два дня. Организаторы сообщают, что для зрителей на стадионе «Алмаз» подготовлена большая развлекательная программа.

«Будет много зрителей. Трёхтысячные трибуны уже заполнены. Конечно, мы столкнёмся с очередями на входе. На предыдущих этапах были морозы, поэтому небольшое количество зрителей. Ожидаем полноценный этап с эмоциями, со звуком. Будет много сюрпризов», – рассказал Майгуров «СЭ».

«Рязань обыгрывает всех»

В биатлонном календаре Рязань появилась не случайно. Идею провести соревнования в этом городе выдвинул Александр Логинов. А связь простая: компания-спонсор чемпиона мира занимается развитием биатлона в регионе.

«Чтобы подготовить «Алмаз» для Кубка Содружества, мы заключили договор с компанией, которая обеспечивала организацию чемпионатов и этапов Кубка мира по разным видам спорта на территории России. Она достроит временные трибуны, увеличив вместимость со 100 до 3000 человек, поставит экраны, дополнительные камеры, обеспечит развлекательную программу.

Кроме того, мы отвечаем за логистику, кейтеринг, волонтёров, взаимодействие с местной властью и другие оргвопросы. Думаю, суммарные затраты компании составят около 12 млн руб. Но мы рассчитываем на полные трибуны. Разместили рекламу, продаём билеты», – рассказал Сергей Колесников, совладелец корпорации «Технониколь» и инвестор комплекса «Алмаз».

Также Колесников, который и сам является большим поклонником биатлона, отметил, что большим преимуществом биатлонного комплекса в Рязани является его расположение. Всё-таки в центральной России не так уж много локаций, где можно проводить соревнования самого высокого уровня.

«Да, у нас не самая сложная трасса, зато с точки зрения транспортной доступности мы обыгрываем всех. Ну а если Рязань попадёт в ежегодный календарь российских стартов, можно будет задуматься и о дополнительных инвестициях в стадионную инфраструктуру, например, достроить трибуны».

«Трасса несложная»

Стоит обратить внимание и на то, что после холодных этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Увате и Тюмени в Рязани биатлонисты выступят при плюсовой температуре. По прогнозу погоды, в дни гонок там будет примерно «плюс 1». С сибирскими и даже ижевскими морозами это не сравнится.

По мнению Виктора Майгурова, тёплая погода, как и лёгкость рязанской трассы, где практически отсутствуют подъёмы, не помешает спортсменам.

«Для спортсменов это лучше, чем «минус 20». В этом плане всё отлично. Уже прокатился. Трасса отличная. Вовремя успели сделать искусственный снег. Снежная подушка большая. Трасса несложная. Но на равнине тоже нужно уметь работать, – рассказал за день до старта глава СБР Виктор Майгуров.

Нельзя не отметить и то, что впервые в России пройдёт де-факто Рождественская гонка. В Германию в этом декабре наших спортсменов не пригласили, но лидеры сборных России и Беларуси всё-таки пробегут привычный для такого мероприятия суперспринт. Да, это не городская гонка на стадионе или на улицах, но первый пробный шар в этом направлении.