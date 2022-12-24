«Тяжело выходила из этого состояния». Биатлонистка Каплина – о желании завершить карьеру

Российская биатлонистка Елизавета Каплина, которая после четвёртого этапа Кубка России занимает второе место в общем зачёте, рассказала, почему хотела завершить карьеру.
«Мне кажется, у каждого спортсмена были такие мысли. Хоть раз в год, но они появляются. Это происходит либо когда у тебя плохое настроение, либо плохая гонка, либо когда очень сложная тренировка. Ты приходишь и думаешь, что это всё. У меня были такие мысли в прошлом году. В декабре, после первого этапа Кубка России в Тюмени, я очень сильно заболела и долго не бегала. Пропустила несколько этапов и так тяжело выходила из этого состояния, что на «Ижевской винтовке» вообще не хотелось бежать.
По «Ижевской винтовке» я никуда не отобралась, мы сидели в Ижевске на сборе, потом поехали по этапам Кубка России. В январе я съездила в Сочи, хотела отдохнуть, чтоб настроиться на конец сезона, но потом приехала в Уват на Кубок России, и там был какой-то переломный момент – я реально хотела закончить. Однако всё-таки решила, что ещё можно попробовать нормально пробежать. Приехала в Тюмень, там был суперпасьют, и я бегу и понимаю, что надо ещё побегать (улыбается)», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Елизаветой Каплиной можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 декабря, в 8:00 мск.
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