Источник: Ростовцев возглавит сборную России по биатлону

Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Павел Ростовцев будет назначен главным тренером сборной России, сообщает «Весь спорт» со ссылкой на неназванные источники в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).

Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011–2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.

Павел Ростовцев закончил спортивную карьеру в 2006 году.

В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS). Аналогичные санкции были приняты и в адрес белорусских спортсменов.