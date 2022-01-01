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Ольга Зайцева: в Новом году желаю всем мира, добра, больше радости и солнышка

Ольга Зайцева: в Новом году желаю всем мира, добра, больше радости и солнышка
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выступила с новогодним поздравлением.

«Я поздравляю всех россиян с Новым годом. Нашим биатлонистам желаю в первую очередь крепкого здоровья, в профессиональном плане ставить и достигать цели, а также получать удовольствие от проделанного пути к этим целям. Конечно, в 2023 году желаю всем мира, добра, больше радости и солнышка», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

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