Ольга Зайцева: в Новом году желаю всем мира, добра, больше радости и солнышка

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выступила с новогодним поздравлением.

«Я поздравляю всех россиян с Новым годом. Нашим биатлонистам желаю в первую очередь крепкого здоровья, в профессиональном плане ставить и достигать цели, а также получать удовольствие от проделанного пути к этим целям. Конечно, в 2023 году желаю всем мира, добра, больше радости и солнышка», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.