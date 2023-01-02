«Спасибо за ещё один прекрасный год». Алимбекова опубликовала новогодние фото со Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото с празднования Нового года с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским.
«Семейный, душевный, волшебный вечер. Спасибо за ещё один прекрасный год, Антон», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Ранее Алимбекова и Смольский выступили на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани. Динара одержала две победы (масс-старт и суперспринт). Следующие этапы турнира пройдут в Раубичах (Беларусь).
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