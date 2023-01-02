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«Спасибо за ещё один прекрасный год». Алимбекова опубликовала новогодние фото со Смольским

«Спасибо за ещё один прекрасный год». Алимбекова опубликовала новогодние фото со Смольским
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото с празднования Нового года с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским.

«Семейный, душевный, волшебный вечер. Спасибо за ещё один прекрасный год, Антон», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Ранее Алимбекова и Смольский выступили на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани. Динара одержала две победы (масс-старт и суперспринт). Следующие этапы турнира пройдут в Раубичах (Беларусь).

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