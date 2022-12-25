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Россия переманила сильного биатлониста, а не упустила: почему Роман Ерёмин перешёл из Казахстана в российскую команду

Россия впервые переманила сильного биатлониста, а не упустила. Исключительная история!
Ангелина Николаева
Россия переманила сильного биатлониста
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Роман Ерёмин почти завершил карьеру в Казахстане, а теперь финиширует первым с российским флагом в руках.

Большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани с флагом России в руках выиграл 25-летний Роман Ерёмин, который ещё несколько лет назад представлял сборную Казахстана на Кубке мира.

В прошлом сезоне он выступал на Кубке России и занял лишь 17-е место в общем зачёте. С этого года спортсмен работает в группе Юрия Каминского и уже сейчас обыгрывает сильнейших российских биатлонистов.

«Не планировал продолжать карьеру»

Биатлонисты из России достаточно часто меняют спортивное гражданство и переходят в другие страны. Даже сейчас на Кубке мира выступает около десяти бывших российских спортсменов. А в случае Романа Ерёмина всё наоборот – призёр международной Универсиады и юниорского чемпионата мира в составе команды Казахстана с 2021 года выступает на Кубке России. Учитывая высокий уровень конкуренции в России, из-за которого многие россияне и уходят в другие команды, переход Ерёмина можно назвать исключительным.

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В феврале 2020 года Ерёмина на год отстранили от работы в сборной Казахстана из-за нарушения спортивного режима. После того инцидента Роман переехал в Россию. Сам биатлонист рассказывает, что ещё два года назад, после случившегося, он мог завершить спортивную карьеру.

«Я вообще не планировал продолжать карьеру, переезжал в Россию в качестве обычного человека. Но потом подумал, что не успел реализоваться в своём любимом виде спорта. Случайная череда встреч и разговоров привела к тому, что я вновь вернулся в биатлон. С того момента я очень серьёзно продвинулся в стрельбе, можно утверждать, что сейчас у меня лучшая стрельба в карьере».

«Перспективы у него неплохие»

Перед сезоном-2022/2023 Роман попал на централизованную подготовку в группу Юрия Каминского. Подготовка в этой группе и работа над стрельбой под руководством Максима Максимова пошли ему на пользу. В масс-старте в Рязани он впервые в карьере прошёл четыре огневых рубежа без промахов.

«Рома действительно два года назад хотел закончить с биатлоном, там была мутная история в Казахстане, до сих пор непонятно, кто виноват. Я им заинтересовался сам, точнее сказать, мне его порекомендовали мои друзья-тренеры из Казахстана. Советовали обратить на него внимание. Перспективы у него весьма неплохие. Биатлон – вид спорта, где можно спокойно бегать до 35. По динамике у него есть время и потенциал для роста», – рассказал тренер Юрий Каминский «РИА Новости» после победы Ерёмина.

«Первая победа на взрослом уровне»

В большом масс-старте Ерёмин продемонстрировал прекрасную стрельбу. Только ему, Василию Томшину и Дмитрию Иванову удалось закрыть все 20 мишеней. На дистанции победитель гонки показал четвёртую скорость, уступив самому быстрому участнику масс-старта Роману Елётнову 13,5 секунды.

«Особенно приятно, что закрыл все мишени на четырёх рубежах – такое у меня впервые. Даже по юниорам я не стрелял чисто, один-два промаха всегда были. Это моя первая победа в карьере на взрослом уровне», – сказал Ерёмин.

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После второго огневого рубежа Ерёмин уступал лидеру 18 секунд, но уже к первой стрельбе из положения стоя сократил отставание до девяти секунд. После третьей стрельбы он стал лидером гонки, а благодаря точной работе на заключительном огневом рубеже закрепил свой результат и финишировал с российским флагом и преимуществом в 12,4 секунды от Василия Томшина.

Стоит отметить, что до победы в масс-старте в Рязани Ерёмин уже попадал на подиум в этом сезоне. На этапе Кубка России в Тюмени он выиграл серебро в спринте, уступив лидеру гонки Эдуарду Латыпову семь секунд. На летнем этапе Кубка Содружества в Раубичах он финишировал третьим в масс-старте.

Неужели Россия не потеряла талантливого биатлониста, а обрела?

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Теги Биатлон Кубок Содружества Юрий Каминский •••

Заглавное фото: Александр Рюмин/ТАСС

Источник: «Чемпионат»

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