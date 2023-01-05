Видеообзор победы Эльвиры Эберг в первой гонке Кубка мира по биатлону в 2023 году

2023 год на Кубке мира по биатлону начался женской спринтерской гонкой на 7,5 км на четвёртом этапе соревнований в Поклюке (Словения).

Первую золотую медаль в новом году выиграла представительница Швеции Эльвира Эберг. На 6,9 секунды отстала от победительницы француженка Жулия Симон. Третий результат показала итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию на 18,7 секунды медленнее Эберг. Все призёры стреляли без промахов на двух огневых рубежах.

В топ-6 также вошли словачка Паулина Фиалкова и чешка Маркета Давидова, зашедшие на один штрафной круг, а также представительница Германии Денизе Херрман, допустившая две ошибки на двух огневых рубежах.

Отметим, что после этой победы Эберг-младшая поднялась на второе место в спринтерском зачёте Кубка мира, аналогичную позицию шведка занимает и в общем зачёте.