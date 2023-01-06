«Я был удивлён». Самуэльссон — о словах Виберг, не поддержавшей отстранение россиян

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон не согласился с двукратной олимпийской чемпионкой, бывшей шведской горнолыжницей Перниллой Виберг, которая не поддержала отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Ранее этой зимой Виберг заявила, что «не согласна с олимпийским движением, которое считало, что необходимо исключить спортсменов из тех или иных стран», поскольку «именно спорт объединяет».

«Я слышал, что Пернилла сказала это, и был очень удивлён. В сложившейся сейчас ситуации для меня очевидно, что их (россиян и белорусов. — Прим. «Чемпионата») нельзя допускать. Неизвестно, как долго это всё продлится, но если это займёт 10-15 лет, то мы должны подумать, что мы можем сделать для того, чтобы они вернулись в будущем.

Но я думаю, что сейчас слишком рано обсуждать этот вопрос. Мы видим жёсткие санкции и в других сферах, и тогда, разумеется, спорт тоже не должен оставаться в стороне», — сказал Самуэльссон в интервью Expressen.