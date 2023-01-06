Йоханнес Бё упрочил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках четвёртого этапа соревнований, который проходит в Поклюке (Словения).



На третью строчку поднялся немец Бенедикт Долль, занявший четвёртое место в гонке. В топ-10 ворвался Тарьей Бё: после второго места в гонке Бё-старший отыграл сразу 12 позиций в спринтерском зачёте.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023

Мужчины. Спринтерский зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 360.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 270.

3. Бенедикт Долль (Германия) – 167.

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 148.

5. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 142.

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 138.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) – 129.

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 129.

9. Тарьей Бё (Норвегия) – 127.

10. Михал Крчмарж (Чехия) – 120.