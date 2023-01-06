Видеообзор четвёртой победы Йоханнеса Бё в спринте на Кубке мира — 2022/2023
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в четвёртый раз в сезоне выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира.
В первом старте в новом 2023 году Бё-младший, несмотря на один промах, оказался быстрее ближайшего преследователя, своего старшего брата Тарьея, на 48,1 секунды. Отметим, что Бё-старший обошёлся без штрафных кругов. Третье время показал ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший один промах на двух огневых рубежах.
Йоханнес Бё и Легрейд уверенно занимают первое и второе места как в общем, так и в спринтерском зачёте Кубка мира. Для Тарьея Бё это первое личное призовое место в сезоне-2022/2023, тогда как его младший брат одержал уже шесть побед.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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