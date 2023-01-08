Видеообзор победы Франции в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Поклюке

В Поклюке (Словения) прошла смешанная эстафета 4 х 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победу в гонке одержали представители Франции Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон.

Второе место в эстафете заняли представители Италии Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Бронзовые медали достались шведам Йесперу Нелину, Мартину Понсилуоме, Моне Брорссон и Эльвире Эберг.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами соревнования в данном видеообзоре:

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Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).