«Обидно видеть, как наш спорт тает». Норвежские биатлонистки жалуются на погодные условия

Плохие снежные условия и тёплая погода на большей части территории Европы стали поводом для многочисленных случаев отмены лыжных и биатлонных гонок в этом сезоне.
В Оберхофе (Германия), где в феврале пройдёт этап Кубка мира по биатлону, по предварительным прогнозам, ожидается до десяти градусов тепла, осадки и 0 см снега. Представляющие на данном турнире Норвегию биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд высказали своё разочарование по этому поводу.
«В этом году мы не провели ни одной гонки по натуральному снегу. Обидно видеть, как наш спорт и мир тают», — приводит слова норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд издание NRK.
«Мы бы хотели, чтобы это было совсем по-другому. Это очень печально», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.
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