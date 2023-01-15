Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге, норвежцы заняли весь пьедестал

В Рупольдинге (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.

Отметим, что младший Бё и Кристиансен вместе уходили на дистанцию после четвёртого огневого рубежа, однако за последние два километра Йоханнес сумел создать отрыв в почти 20 секунд.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Масс-старт. Мужчины, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.12,0 (3 промаха).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 19,3 секунды (2).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 35,3 (2).

4. Тарьей Бё (Норвегия) + 36,4 (1).

5. Эмильен Жаклен (Франция) + 49,7 (2).

6. Витаутас Строля (Литва) + 55,6 (1).

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 59,3 (2).

8. Юстус Штрелов (Германия) + 1.00,1 (1).