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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: Йоханнес Бё одержал очередную впечатляющую победу в спринте в Поклюке

«Я никогда не устану побеждать». Йоханнес Бё просто разорвал соперников на Кубке мира
Ангелина Николаева
Кубок мира по биатлону — 2022/2023
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С промахом норвежец опередил соперников почти на минуту. Невероятно!

Норвежский пьедестал

Норвежский гений биатлона продолжает творить чудеса. Йоханнес Бё одержал 61-ю победу на Кубке мира. С одним промахом он опередил своего ближайшего преследователя – брата Тарьея Бё, отстрелявшего на ноль, – на 48,1 секунды!

Для Йоханнеса это четвертая победа в первых четырёх спринтах сезона и шестая в девяти личных гонках! Равных норвежцу сейчас на Кубке мира просто нет.

По скорости на дистанции Йоханнес, разумеется, был лучшим. Вторая скорость у Ветле Шоста Кристиансена, который ходом проиграл Бё 42,1 секунды. Впрочем, Кристиансен на подиум взобраться не сумел, но бронзу себе гарантировал ещё один норвежец – Стурла Холм Легрейд, промахнувшийся один раз.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 4, Поклюка, Словения
Мужчины. 10 км Спринт
06 января 2023, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
23:55.9
2
Тарьей Бё
Норвегия
+48.1
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+55.6

«Это фантастика, я никогда не устану побеждать. Очередная победа сегодня и норвежский подиум», – восторгался собой и командой Бё-младший.

«Я нервничал по поводу формы после рождественских каникул, но оказалось, что она хорошая. У нас классные лыжи, мы хорошо стреляем, и было солнечно, так что это была отличная гонка», – сказал Йоханнес в эфире TV 2.

«Красиво и заслуженно»

Для старшего Бё этот подиум стал первым в сезоне. До спринта в Поклюке его лучшим результатом в сезоне было шестое место в масс-старте в Анси.

«В последнее время на него оказывалось давление, и после Нового года он восстановился. Мы вместе тренировались на Рождество. Очень красиво, суперзаслуженно», – сказал Йоханнес об успехе старшего брата в интервью NRK.

В общем зачёте Кубка мира на первом месте, конечно, Йоханнес Бё. Но Стурла продолжает держать более опытного соотечественника в зоне видимости.

«Он больше похож на бога, чем на человека». Мощнейший старт Йоханнеса Бё на Кубке мира «Он больше похож на бога, чем на человека». Мощнейший старт Йоханнеса Бё на Кубке мира

«Я намного лучше него»

Кстати, в шаге от второго попадания в топ-6 на этапах Кубка мира в этом сезоне остановился бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин. Без единого промаха он финишировал седьмым, проиграв 1 минуту 17 секунд победителю Йоханнесу Бё и восемь секунд итальянцу Томмазо Джакомелю, который стал шестым. Ранее Лапшин финишировал пятым в спринте в Анси.

Этим результатом бывшего российского биатлониста был не очень доволен Себастиан Самуэльссон, который в спринте финишировал только 25-м.

«Сколько ему лет, 45 или около того? Он обычно быстро стреляет, но я не вижу в нём супербиатлониста», – рассказал Самуэльссон Expressen.

Себастиана спросили, следует ли разрешать Лапшину бегать на Кубке мира.

«У меня нет мнения по этому поводу. Стыдно, что он меня побеждает, потому что я намного лучше него. Конечно, сейчас он выступает за Южную Корею, но у него есть своя история. Но правила такие, какие они есть», – ответил швед.

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Теги Биатлон Кубок мира Йоханнес Бё •••

Заглавное фото: EPA/ТАСС

Источник: «Чемпионат»

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