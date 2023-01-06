«Я никогда не устану побеждать». Йоханнес Бё просто разорвал соперников на Кубке мира

Норвежский пьедестал

Норвежский гений биатлона продолжает творить чудеса. Йоханнес Бё одержал 61-ю победу на Кубке мира. С одним промахом он опередил своего ближайшего преследователя – брата Тарьея Бё, отстрелявшего на ноль, – на 48,1 секунды!

Для Йоханнеса это четвертая победа в первых четырёх спринтах сезона и шестая в девяти личных гонках! Равных норвежцу сейчас на Кубке мира просто нет.

По скорости на дистанции Йоханнес, разумеется, был лучшим. Вторая скорость у Ветле Шоста Кристиансена, который ходом проиграл Бё 42,1 секунды. Впрочем, Кристиансен на подиум взобраться не сумел, но бронзу себе гарантировал ещё один норвежец – Стурла Холм Легрейд, промахнувшийся один раз.

«Это фантастика, я никогда не устану побеждать. Очередная победа сегодня и норвежский подиум», – восторгался собой и командой Бё-младший.

«Я нервничал по поводу формы после рождественских каникул, но оказалось, что она хорошая. У нас классные лыжи, мы хорошо стреляем, и было солнечно, так что это была отличная гонка», – сказал Йоханнес в эфире TV 2.

«Красиво и заслуженно»

Для старшего Бё этот подиум стал первым в сезоне. До спринта в Поклюке его лучшим результатом в сезоне было шестое место в масс-старте в Анси.

«В последнее время на него оказывалось давление, и после Нового года он восстановился. Мы вместе тренировались на Рождество. Очень красиво, суперзаслуженно», – сказал Йоханнес об успехе старшего брата в интервью NRK.

В общем зачёте Кубка мира на первом месте, конечно, Йоханнес Бё. Но Стурла продолжает держать более опытного соотечественника в зоне видимости.

«Я намного лучше него»

Кстати, в шаге от второго попадания в топ-6 на этапах Кубка мира в этом сезоне остановился бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин. Без единого промаха он финишировал седьмым, проиграв 1 минуту 17 секунд победителю Йоханнесу Бё и восемь секунд итальянцу Томмазо Джакомелю, который стал шестым. Ранее Лапшин финишировал пятым в спринте в Анси.

Этим результатом бывшего российского биатлониста был не очень доволен Себастиан Самуэльссон, который в спринте финишировал только 25-м.

«Сколько ему лет, 45 или около того? Он обычно быстро стреляет, но я не вижу в нём супербиатлониста», – рассказал Самуэльссон Expressen.

Себастиана спросили, следует ли разрешать Лапшину бегать на Кубке мира.

«У меня нет мнения по этому поводу. Стыдно, что он меня побеждает, потому что я намного лучше него. Конечно, сейчас он выступает за Южную Корею, но у него есть своя история. Но правила такие, какие они есть», – ответил швед.