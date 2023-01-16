Самуэльссон не послушал своего бывшего тренера и намерен отправиться в Антхольц

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон решил проигнорировать совет своего бывшего тренера Вольфганга Пихлера и намерен принять участие в предстоящем этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), который запланирован на 19–22 января.

Напомним, после провальной стрельбы на пятом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) Пихлер заявил, что биатлонисту лучше будет пропустить этап в Антхольце, чтобы как следует подготовиться к предстоящему в феврале чемпионату мира в Оберхофе.

«Я еду в Антхольц. Я слышал, что сказал мой бывший тренер, который считает иначе, но, видя общую картину, знаю, что поеду туда. Я буду жить там низко. Сейчас понимаю, что, когда я раньше соревновался в Антхольце, у меня было всего несколько дней, чтобы акклиматизироваться на высоте, и я выступал очень плохо. Так что теперь остановлюсь на низком уровне и просто буду подниматься вверх на соревнования, что, думаю, подойдёт мне гораздо больше», — сказал Самуэльссон в интервью SVT.