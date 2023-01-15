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Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге и получил золото в перчатках супергероя Халка — фото, результаты

«Ему не нужен гнев, чтобы стать супергероем». Йоханнес Бё получил золото в перчатках Халка
Ангелина Николаева
Йоханнес Бё выиграл масс-старт
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Костюм супергероя ему подарил Ветле Шоста Кристиансен.

В этом сезоне норвежский биатлонист Йоханнес Бё находится в невероятной форме, и составить конкуренцию ему сейчас не может никто!

В заключительной гонке этапа Кубка мира в Рупольдинге он одержал очередную победу. Для норвежца это уже девятое золото в 12 личных гонках сезона. Теперь даже проигравшие ему соперники сравнивают его с супергероем. Да и сам он не стесняется позировать в костюме.

«Даже с тремя промахами ушёл с победой»

В масс-старте Йоханнес допустил три промаха, но даже это не помешало ему выиграть золото, эффектно опередив своего напарника по команде Ветле Шоста Кристиансена на заключительном подъёме. Таким образом, Йоханнес оформил хет-трик в Рупольдинге: он финишировал первым в индивидуальной гонке, мужской эстафете и в масс-старте.

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Йоханнес Бё промахнулся один раз уже на первом огневом рубеже и ушёл на дистанцию с отставанием в 12 секунд от лидера Кентена Фийона Майе. Однако Бё быстро догнал француза, чётко отработал на втором огневом рубеже и стал лидером. На третьем огневом рубеже Йоханнес вновь промахнулся, но не потерял место в пятёрке лидеров, которые ушли на круг в двух секундах.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Драматично сложилась заключительная стрельба, где промахнулись практически все лидеры, в том числе и Йоханнес. Он ушёл с огневого рубежа через пять секунд после лидирующего Кристиансена, догнал напарника по команде, после чего без особых проблем, практически вприпрыжку, обогнал его на последнем подъёме и в очередной раз финишировал первым.

«Это было здорово, особенно для такой гонки, как эта. Даже с тремя промахами сегодня я ушёл с победой», – цитирует Бё TV2.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
15 января 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
36:12.0
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+19.3
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+35.3

«Он становится супергероем, когда захочет»

Великолепной формой Йоханнеса Бё в этом сезоне восхищаются не только болельщики норвежца, но даже его соперники. Во время церемонии награждения Йоханнес стоял на подиуме в зелёных перчатках Халка. Любопытно, что он получил их от Ветле Шоста Кристиансена, которого за несколько минут до этого буквально лишил золотой награды.

«Планировал сам их использовать, но есть один парень, который заслуживает их больше, чем я», – написал Кристиансен в своих социальных сетях.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

Как известно, Халк становился сильнее от гнева, однако в случае Йоханнеса Бё достаточно лишь его желания обогнать всех соперников.

«У него есть способность становиться супергероем, когда он захочет. После чего он ставит меня на место. Ему не нужен гнев, чтобы превратиться в супергероя», – приводит слова Кристиансена NRK.

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Йоханнес Бё со смехом принял подарок от Кристиансена и позировал в перчатках на награждении, но признался, что Халком себя не считает: «Приятно, что он подарил их мне, но в нашей команде Халк – это именно Ветле».

Высокий результат в гонке удалось показать и другим норвежцам. Представители сборной заняли первые четыре места в масс-старте. Серебро получил Кристиансен. В борьбе за третье место на финишном круге лидировал Тарьей Бё, однако Стурла Легрейд всё-таки опередил его и занял третье место.

Ранее Кристиансен уже сравнивал команду Норвегии с супергероями. После эстафеты, где норвежцы финишировали первыми, он выложил в соцсети забавный коллаж с лицами норвежцев в костюмах героев «Марвел».

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Из личного архива Кристиансена

Норвежцы пока действительно выглядят непобедимыми. Ни биатлонное воплощение вселенского зла, ни даже герои другой франшизы этой зимой тягаться с Йоханнесом Бё и его соотечественниками не могут.

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