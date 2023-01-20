Лазовский выиграл мужской спринт на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал победителем соревнований в мужском спринте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Лазовский показал результат 23.11,7, не допустив ни одного промаха. Второе место занял россиянин Даниил Серохвостов, отстав от лидера на 1,8 секунды. Третьим стал российский биатлонист Эдуард Латыпов, который отстал от Лазовского на 15,1 секунды.

Кубок Содружества. Четвёртый этап. Спринт. Мужчины