«Исключение стало для меня шоком». Итальянскую биатлонистку со скандалом выгнали из спорта

Федерике Санфилиппо пришлось перейти из биатлона в лыжные гонки, потому что места в сборной для неё не нашлось.

В последнее время многие спортсменки и в России, и за рубежом переходят из лыжных гонок в биатлон. А вот обратный переход – уникальное исключение.

Но итальянка Федерика Санфилиппо его всё-таки сделала. Точнее, её заставили это сделать, со скандалом убрав из биатлонной команды. Почему же сборная Италии отказалась от опытного бойца и что теперь будет с Федерикой?

Незаслуженное изгнание?

32-летняя Федерико Санфилиппо звёзд с неба не хватала. В личных гонках за всю карьеру она лишь раз добралась до медали – серебра в спринте в декабре 2015 года. Зато в командных гонках итальянка поднималась на подиум семь раз, и это при том, что сильной и ровной четвёрки у Италии давно не было.

Санфилиппо защищала цвета сборной на высшем уровне восемь лет, но, как оказалось, довольно долгое время была на грани вылета из команды.

Основная проблема Федерики – ужасная стрельба. В прошлом сезоне её статистика составляла всего 83% на лёжке и 68% на стойке, а в сезоне-2020/2021 вообще 78% и 66% соответственно. Маловато для Кубка мира.

Желающая выступить на домашней Олимпиаде 2026 года итальянка перед стартом текущего сезона основательно готовилась к главным стартам в родной стране, что принесло свои плоды. Она смогла отлично проработать стрелковую подготовку и значительно в ней преуспела – 84% из обеих позиций.

Выиграв спринт на Кубке IBU в Риднау, Федерика вернулась на Кубок мира в начале января, чтобы выступить в Поклюке. Этап сложился не слишком удачно: в спринте она финишировала 47-й, в гонке преследования отыграла 20 мест и стала 27-й, а на следующем этапе в Рупольдинге в индивидуальной гонке заняла 34-е место. Причём в каждой из гонок она не была худшей из итальянок.

Федерика Санфилиппо Фото: Getty Images

Впрочем, в эстафету в Рупольдинге Федерику всё равно не взяли. Компанию Доротее Вирер, Лизе Виттоцци и Самуэле Комоле составила Ребекка Пасслер – 21-летняя спортсменка, которая не пробежала ни одной гонки на этапе, а в спринте в Поклюке была 75-й. Кстати, Ребекка проехала все этапы Кубка мира этого сезона, в то время как Федерика выступала на Кубке IBU.

«Исключение стало для меня шоком»

Разочарованная непопаданием в эстафету Санфилиппо начала подозревать, что не войдёт в команду, которая отправится в Антхольц, что вскоре подтвердилось и стало последней каплей для итальянской спортсменки, которая провела бессонную ночь и на следующий день объявила об уходе из биатлона.

«В прошлую пятницу в Рупольдинге мне сообщили, что я не буду бежать эстафету. Вскоре после этого я узнала, что меня даже не вызовут на домашний этап в Антхольце. Тогда я поняла, что у меня больше не будет возможности соревноваться, то есть продолжать заниматься биатлоном. Я поняла, что на меня больше не рассчитывают и пора завязывать с биатлоном. Это исключение стало для меня шоком, с которым было трудно справиться в первые часы.

Непросто чувствовать себя обделённой, но мне пришлось как-то отреагировать и принять самое трудное решение в моей карьере – навсегда покончить с биатлоном. Со спортом, который доставлял мне много удовольствия, заставлял меня расти над собой, часто подвергал испытаниям. Он позволил мне найти таких друзей, как Доротея Вирер. Я благодарю её за то, что она терпела меня, когда я ревела в комнате, а ещё вытирала слёзы и выслушивала моё нытьё.

Федерика Санфилиппо Фото: Boris Streubel/Getty Images

Стало понятно, что в данный момент сборная отдаёт приоритет молодёжи, фактически исключая меня. К сожалению, я подозревала, что некоторые двери могут закрыться. Так и произошло», – объяснила свой уход Федерика.

«Тебя никогда не ценили по достоинству»

Доротея Вирер – лидер сборной Италии и подруга Федерики – была в ярости, когда узнала об исключении Санфилиппо из состава национальной команды, и резко высказалась, упомянув руководство биатлонной федерации Италии:

«23 года назад мы вместе начали наше биатлонное приключение. Мне нелегко принять то, что с тобой произошло. Я уверена, что ты не заслуживаешь такого обращения. Тебе не дали шансов, которые ты заработала. Те, кто сейчас управляют делами в сборной, никогда не ценили тебя по достоинству. Другого исхода и быть не могло. Я очень, очень опечалена и разочарована.

Нашей мечтой было провести домашнюю Олимпиаду вместе, и эта мечта разрушена. Я уверена, что ты найдёшь способ показать свою истинную ценность», — написала Вирер в соцсети, добавив эмодзи «сердце».

«Я ничего не исключаю в будущем»

Но похоже, что шанс выступить на домашней Олимпиаде у Федерики Санфилиппо всё же есть. Итальянка перевернула страницу своей биатлонной истории, чтобы начать новую главу уже в лыжных гонках.

Для неё выступать на высочайшем уровне в лыжах не впервой. Совсем недавно 31 декабря 2022 года она прошла квалификацию спринта по лыжным гонкам на «Тур Де Ски» и стала единственной итальянкой, вышедшей в четвертьфинал, где заняла шестое место в своём забеге, не пробившись в полуфинал.

Тогда, после гонки, в интервью она произнесла судьбоносную речь:

«Я намерена продолжать заниматься биатлоном, но, если есть другие возможности, я была бы не против снова заняться лыжными гонками. Моей целью остаётся чемпионат мира по биатлону в Оберхофе, но я счастлива, что у меня есть две возможности, две открытые двери, и я ничего не исключаю в будущем. Я знаю, что, когда они открываются, некоторые двери также могут быстро закрываться, поэтому я должна выложиться по полной».

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За три года до Олимпиады в Италии руководство биатлонной федерации отказывается от Федерики, но её уже выбрали в состав спринтерской команды по лыжным гонкам. В эти выходные Санфилиппо выйдет на старт в Ливиньо.