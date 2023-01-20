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Тренер Ростовцев: работа с Пихлером — это один из самых приятных моментов в моей карьере

Тренер Ростовцев: работа с Пихлером — это один из самых приятных моментов в моей карьере
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев вспомнил о совместной работе с Вольфгангом Пихлером в женской сборной России.

«У нас хорошие отношения с Вольфгангом Пихлером. Мы с супругой были у него в гостях в последний раз в 2019 году, специально заехали, когда были недалеко от Рупольдинга, красиво пообщались. Конечно, работа с Вольфгангом эти три года – это один самых приятных моментов в карьере. Это и опыт, и знания, и отношение к жизни. Я использую в жизни очень многое из того, что привнёс Вольфганг. У него есть потрясающее качество – умение объединить коллектив. Тема нематериальной мотивации в коллективе очень актуальна в любой сфере, в любой организации. Есть очень хорошие примеры, когда не всё решают деньги, когда коллектив замотивирован. Когда есть то, что их объединяет, этому коллективу по плечу решение очень больших и сложных задач», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»:

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