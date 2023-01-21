«Тёплая атмосфера, все друг другу радуются». Латыпов — о поддержке на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после победы в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах поблагодарил своих болельщиков за поддержку.
«Сейчас тут никого из близких нет, но они должны приехать на второй этап. Поддержка полных трибун ощущается, на трассе очень много людей. В Беларуси всегда много болельщиков, не помню, чтобы их тут когда-то было мало. Тут всегда полные стадионы. Это очень радует. Люди приходят поболеть и за своих спортсменов, и за нас. Тут очень тёплая атмосфера, все друг другу радуются. Нет какого-то соперничества между белорусскими и российскими спортсменами. Очень приятно. Моя фан-группа с флагами? Я видел их и знаю их давно. Не первый раз мы уже встречаемся на соревнованиях. Это давние болельщики. Они сделали очень интересный флаг, ребята оценили уже (смеётся). Очень приятно, что люди искренне переживают и болеют. Спасибо им за это», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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