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Куклина подтвердила, что Шашилов писал на неё докладную

Куклина подтвердила, что Шашилов писал на неё докладную
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Российская биатлонистка Лариса Куклина подтвердила, что тренер Михаил Шашилов, под руководством которого она тренировалась в прошлом сезоне, однажды написал на неё докладную.

Напомним, ранее о том, что Шашилов прибегнул к такому дисциплинарному взысканию, намекнул в соцсетях супруг и тренер биатлонистки Михаил Куклин.

«Да, докладная была на меня с его стороны. Даже не знала про неё. Мне кто-то из другого состава тренеров сказал, что Михаил Викторович её на меня написал. По какой причине она была, мне до сих пор неизвестно.

Как дальше работать с тренером? Конечно, когда тренер тебе не доверяет и весь подготовительный период следит за тобой, то немножко неприятно. Я всё-таки спортсмен-профессионал. Соответственно, я в команде за высшим результатом. Когда недоверие идёт от тренера, это, наверное, не моя проблема. Я несколько раз пыталась поговорить с Михаилом Викторовичем, но он такой человек — закрытый, у него разговор короткий», — сказала Куклина в интервью «Спорт-экспрессу».

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