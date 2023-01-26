«Результаты норвежцев впечатляют». Тренер сборной России — о Кубке мира по биатлону

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о Кубке мира.
«Что касается норвежцев, если бы у нас был допуск к международным соревнованиям, было бы очень интересно посмотреть, как мы бы выглядели на их фоне. Потому что норвежская команда сделала достаточно большой шаг вперёд по сравнению с другими. Их результаты впечатляют, тем более готовность Йоханнеса Бё. Как бы мы выглядели на их фоне? Сложно сказать, потому что нет какой-то точки, по которой можно было бы сравнить. Но хочется верить, что мы составили бы конкуренцию», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Все спортсмены будут вынуждены пройти индивидуальные проверки.
- 26 января 2023
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 25 января 2023
-
22:31
-
22:26
-
20:08
-
19:59
-
18:09
-
17:52
-
10:00
-
00:47
- 24 января 2023
-
17:33
- 23 января 2023
-
21:14
-
20:37
-
18:18
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
00:06
- 22 января 2023
-
23:57
-
22:55
-
19:44
-
17:47
-
17:17
-
16:40
-
16:21
-
15:35
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:36
-
14:12