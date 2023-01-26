«Результаты норвежцев впечатляют». Тренер сборной России — о Кубке мира по биатлону

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров высказался о Кубке мира.



«Что касается норвежцев, если бы у нас был допуск к международным соревнованиям, было бы очень интересно посмотреть, как мы бы выглядели на их фоне. Потому что норвежская команда сделала достаточно большой шаг вперёд по сравнению с другими. Их результаты впечатляют, тем более готовность Йоханнеса Бё. Как бы мы выглядели на их фоне? Сложно сказать, потому что нет какой-то точки, по которой можно было бы сравнить. Но хочется верить, что мы составили бы конкуренцию», — сказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Это касается тех россиян, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Все спортсмены будут вынуждены пройти индивидуальные проверки.